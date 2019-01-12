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Происшествия

При взрыве в Париже пострадали более 20 человек

14:29, 12.01.2019
При взрыве в Париже пострадали более 20 человек
Фото: скриншот twitter.com

В результате взрыва в центральной части Парижа пострадали более 20 человек.

По словам прокурора Парижа Реми Эйнца, из них 12 человек получили серьезные ранения, сообщает ТАСС.

Напомним, что сегодня в центре Парижа прогремел мощный взрыв. После взрыва начался пожар в пекарне, расположенной в девятом округе французской столицы. В соседних зданиях ударной волной от взрыва выбило стекла.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Сообщается, что ЧП никак не связано с очередными протестными акциями «желтых жилетов», которые должны пройти сегодня в Париже.

Происшествия
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