При взрыве в Париже пострадали более 20 человек

В результате взрыва в центральной части Парижа пострадали более 20 человек.



По словам прокурора Парижа Реми Эйнца, из них 12 человек получили серьезные ранения, сообщает ТАСС.

Напомним, что сегодня в центре Парижа прогремел мощный взрыв. После взрыва начался пожар в пекарне, расположенной в девятом округе французской столицы. В соседних зданиях ударной волной от взрыва выбило стекла.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. Сообщается, что ЧП никак не связано с очередными протестными акциями «желтых жилетов», которые должны пройти сегодня в Париже.