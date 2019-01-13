Из уфимского аэропорта не может вылететь администраивный штаб «Уфы»

Из уфимского аэропорта не могут вылететь в Москву сотрудники административного штаба футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы клуба Сергей Тыртышного.

В аэропорту застряли сотрудники пресс-службы, видеооператоры и врач.



По их данным, сначала авиарейс «Уфа-Москва» задержали из-за метели более чем на три часа, затем пассажиров пригласили на посадку и даже завели в самолет, однако вылет был вновь отменен.



Как пояснила пресс-секретарь Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван, задержка вылета оказалась связана с вероятной неисправностью самолета и была отложена до 13.00 уфимского времени.



