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Из уфимского аэропорта не может вылететь администраивный штаб «Уфы»

11:58, 13.01.2019

Из уфимского аэропорта не могут вылететь в Москву сотрудники административного штаба футбольного клуба «Уфа». Об этом сообщил «Башинформ» со ссылкой на руководителя пресс-службы клуба Сергей Тыртышного.

В аэропорту застряли сотрудники пресс-службы, видеооператоры и врач.

По их данным, сначала авиарейс «Уфа-Москва» задержали из-за метели более чем на три часа, затем пассажиров пригласили на посадку и даже завели в самолет, однако вылет был вновь отменен.

Как пояснила пресс-секретарь Международного аэропорта «Уфа» Татьяна Ризван, задержка вылета оказалась связана с вероятной неисправностью самолета и была отложена до 13.00 уфимского времени.

СпортФутбол Башкортостан
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