Уроженец Уфы Семен Елистратов завоевал «бронзу» на чемпионате Европы по шорт-треку
Спортсмен из Уфы Семен Елистратов выиграл «бронзу» на дистанции 1 500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку.
Соревнования проходили нидерландском городе Дордрехт. Елистратов преодолел дистанцию за 2 минуты 13,740 секунды. «Золото» и «серебро» завоевали представители Венгрии Шаолинь Шандор Лю (2.13,579) и Шаоан Лю (2.13,665).
Другой представитель России Денис Айрапетян (2.13,896) стал четвертым, а Павел Ситников (2.29,801) стал лучшим в финале В, передают «РИА Новости».
Напомним, ранее ФК «Уфа» отправился на первый учебно-тренировочный сбор на Кипр.
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