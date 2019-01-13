ФК «Уфа» отправился на первый учебно-тренировочный сбор на Кипр

ФК «Уфа» отправился на свой первый в нынешнем году учебно-тренировочный сбор, который состоится в Айя-Напе с 13 по 24 января.



В рамках сбора «Уфа» сыграет два контрольных матча с софийским «Левски» (19 января) и польской «Вислой» (23 января).

На Кипр не поехали и не проходили медосмотр перед этим защитник Денис Тумасян и полузащитник Ондржей Ванек (причины их отсутствия пока не сообщаются). Ранее был расторгнут контракт с вратарем Гиорги Шелия.



В составе на первый сбор появились новички — молодые вратарь Глеб Ефимов и хавбек Андрей Власов.

