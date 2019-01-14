В Верховном суде РТ стартовал процесс по делу сына судьи в отставке

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К рассмотрению дела об угрозах убийством двух приставам и посягательстве на жизнь их коллеги приступил Верховный суд Татарстана. Обвиняемому в этих преступлениях зеленодольскому бизнесмену, сыну судьи в отставке Александру Харитонову грозит пожизненное заключение.

Близкие подсудимого утверждают — намерения лишить кого-либо жизни у него не было, он опасался, что действия приставов нарушат санитарный режим в его квартире, необходимый для его тяжело больного шестилетнего сына.

Сам Харитонов на заседании подтвердил: 6 апреля 2018 года пытался только напугать приставов, добиваясь их ухода из квартиры. Причем требовать ухода он начал после слов гостей, что сейчас для участия в осмотре и аресте имущества позовут еще и понятых.

Детали уголовного процесса — в материале «Реального времени».