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В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 100 человек

07:32, 13.01.2019
В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 100 человек
Фото: скриншот видео russian.rt.com

На очередных акциях протеста движения «желтых жилетов» в Париже задержаны 102 человека.

По информации BFMTV, 74 человека взяты под стражу.

Отметим, что 12 января участники движения «желтых жилетов» в девятый раз вышли на улицы французских городов. Нынешняя акция прошла в преддверии общенациональных дебатов, обещанных президентом страны Эммануэлем Макроном.

Кроме того, в этот день произошел взрыв в центральной части французской столицы. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа. Сообщается, что ЧП никак не связано с очередными акциями «желтых жилетов».

Происшествия
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