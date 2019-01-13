В Париже на акциях «желтых жилетов» задержали более 100 человек

На очередных акциях протеста движения «желтых жилетов» в Париже задержаны 102 человека.

По информации BFMTV, 74 человека взяты под стражу.

Отметим, что 12 января участники движения «желтых жилетов» в девятый раз вышли на улицы французских городов. Нынешняя акция прошла в преддверии общенациональных дебатов, обещанных президентом страны Эммануэлем Макроном.



Кроме того, в этот день произошел взрыв в центральной части французской столицы. По предварительным данным, его причиной стала утечка газа. Сообщается, что ЧП никак не связано с очередными акциями «желтых жилетов».