Всемирное антидопинговое агентство 22 января вынесет решение по статусу РУСАДА
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит рекомендацию комиссии по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января.
«Исполком WADA 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА», — говорится в сообщении WADA.
В нем также сказано, что комиссия по соответствию вынесет свою рекомендацию по статусу РУСАДА не позднее 17 января.
Напомним, что в сентябре WADA восстановило статус РУСАДА. При этом Россия должна была до 31 декабря предоставить экспертам доступ к данным Московской лаборатории.
Делегация WADA прибыла в Москву, однако ее представители не смогли завершить миссию вовремя из-за проблем с оборудованием для извлечения данных, так как оно должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.
После этого гендиректор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал WADA отстранить РУСАДА.Спорт
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