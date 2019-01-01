Глава Антидопингового агентства США призвал WADA лишить РУСАДА статуса
Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал к отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения в срок требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предоставлению данных московской антидопинговой лаборатории.
«Никто не удивлен, что этот дедлайн проигнорировали. Пришло время для WADA прекратить, чтобы ими игрались русские, и незамедлительно объявить об их несоответствии в связи с еще раз сорванным дедлайном», — цитирует Тайгарта The New York Times.
Напомним, что в сентябре WADA восстановило статус РУСАДА. При этом Россия должна была до 31 декабря предоставить экспертам доступ к данным Московской лаборатории.
Делегация WADA прибыла в Москву, однако ее представители не смогли завершить миссию вовремя из-за проблем с оборудованием для извлечения данных, так как оно должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым