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Глава Антидопингового агентства США призвал WADA лишить РУСАДА статуса

14:26, 01.01.2019
Глава Антидопингового агентства США призвал WADA лишить РУСАДА статуса
Фото: скриншот видео youtube.com

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал к отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за невыполнения в срок требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предоставлению данных московской антидопинговой лаборатории.

«Никто не удивлен, что этот дедлайн проигнорировали. Пришло время для WADA прекратить, чтобы ими игрались русские, и незамедлительно объявить об их несоответствии в связи с еще раз сорванным дедлайном», — цитирует Тайгарта The New York Times.

Напомним, что в сентябре WADA восстановило статус РУСАДА. При этом Россия должна была до 31 декабря предоставить экспертам доступ к данным Московской лаборатории.

Делегация WADA прибыла в Москву, однако ее представители не смогли завершить миссию вовремя из-за проблем с оборудованием для извлечения данных, так как оно должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ.

Спорт
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