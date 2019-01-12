Россия вошла в десятку самых умных стран мира

Портал Vouchercloud включил Россию в десятку умнейших стран мира. В нем страна оказалась на шестом месте.

Рейтинг Vouchercloud основан на трех равнозначных факторах: числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и результатах успеваемости в школах.



По числу нобелевских лауреатов Россия вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьного образования — в шестерку. В списке государств с высоким уровнем IQ населения россияне заняли 32-е место.



Лидерами рейтинга стали Япония, Швейцария, Китай, США и Нидерланды. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.

Ранее «Реальное время» писало, что в России 2020 год могут объявить Годом интеллектуальной собственности и изобретательства.

