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Россия вошла в десятку самых умных стран мира

23:34, 12.01.2019
Россия вошла в десятку самых умных стран мира
Фото: pixabay.com

Портал Vouchercloud включил Россию в десятку умнейших стран мира. В нем страна оказалась на шестом месте.

Рейтинг Vouchercloud основан на трех равнозначных факторах: числе нобелевских лауреатов, среднем IQ населения и результатах успеваемости в школах.

По числу нобелевских лауреатов Россия вошла в восьмерку лидеров, а по уровню школьного образования — в шестерку. В списке государств с высоким уровнем IQ населения россияне заняли 32-е место.

Лидерами рейтинга стали Япония, Швейцария, Китай, США и Нидерланды. Победитель рейтинга занимает высокие позиции по всем трем показателям.

Ранее «Реальное время» писало, что в России 2020 год могут объявить Годом интеллектуальной собственности и изобретательства.

АналитикаОбщество
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