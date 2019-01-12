«Руспродсоюз» спрогнозировал подорожание продуктов на 8% в первом квартале 2019 года

«Руспродсоюз» спрогнозировал подорожание продуктов на 8% в первом квартале 2019 года.

«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — сказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.



Причинами могут стать повышение НДС и другие факторы, влияющие на себестоимость продукции. Среди них Востриков назвал повышение ключевой ставки Центробанка, а также сдерживание цен на нефтепродукты.

По словам эксперта, потребители заметят изменение цен на полках магазинов в феврале-марте, передает «РИА Новости».

Напомним, что в декабре 2018 года больше всего среди продовольственных товаров подорожали куриные яйца. По данным Росстата, за декабрь рост составил 15%, а в целом за год превысил 25%. Лидером по росту цен на яйца оказалась Удмуртия.