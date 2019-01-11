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Гиорги Шелия покидает «Уфу»

18:08, 11.01.2019

По обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» и голкипер Гиорги Шелия расторгли трудовой контракт, сообщает пресс-служба уфимцев.

Гиорги Шелия перешел в «Уфу» зимой 2016-го года, за это время вратарь провел 29 матчей в составе башкирской команды.

Футбольный клуб «Уфа» благодарит Гиорги за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры в команде ФНЛ ФК «Тамбов».

В текущем сезоне Премьер-лиги Гиорги принял участие в поединке против питерского «Зенита», который уфимцы проиграли дома со счетом 0:2. Также вратарь сыграл в кубковом матче против «Нижнего Новгорода», который «Уфа» также проиграла по пенальти.

СпортФутбол Башкортостан
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