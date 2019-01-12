Новости экономики

13:45 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Глава Минсельхоза РТ сообщил об увеличении средней зарплаты в АПК до 24,9 тысячи рублей

12:58, 12.01.2019 1
Глава Минсельхоза РТ сообщил об увеличении средней зарплаты в АПК до 24,9 тысячи рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

За 11 месяцев 2018 года зарплата работников агропромышленного комплекса Татарстана выросла до 24,9 тыс. рублей, в том числе работников сельского хозяйства — до 22,4 тыс. рублей.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, рост зарплат составил 6% к уровню 2017 года за счет повышения производительности труда на 5%.

«В целом по Приволжскому федеральному округу среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве составляет 20,8 тыс. руб., и среди регионов ПФО республика занимает 6-е место. Впереди Пенза, Марий Эл, Мордовия», — цитирует министра пресс-служба президента РТ.

Ахметов также отметил, что зарплата сельских работников остается на уровне 66% к средней по экономике.

В своем обращении к руководителям сельхозформирований он заявил, что необходимо провести работу по доведению зарплаты в сельском хозяйстве до средней по экономике.

Ранее Марат Ахметов рассказал, что за 5 лет объем инвестиций в сферу АПК достиг 253 млрд рублей.

ЭкономикаФинансы Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:27
    Слово СРЕДНЯЯ от лукавого....
    Написали бы по категориям
    Рабочие
    Руководители среднего звена
    Руководители высшего звена....
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок