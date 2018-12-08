Марат Ахметов: за 5 лет объем инвестиций в сферу АПК составил 253 млрд рублей

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на традиционном республиканском совещании рассказал, что за 5 лет объем инвестиций в сферу АПК достиг 253 млрд рублей.

Ахметов уточнил, что в сельское хозяйство было вложено 164 млрд рублей, в пищевую промышленность — 89 млрд рублей.

По словам министра, ежегодно сельхозформированиями закупается техника на сумму 5—6 млрд рублей.

Глава Минсельхоза РТ также рассказал о положительной динамике роста объемов продукции, которую демонстрируют крестьянско-фермерские хозяйства. Ежегодный рост, по словам Ахметова, составляет 10%, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Марат Ахметов сообщил о подготовке урожая следующего года. По его словам, в целом по республике имеется достаточное количество семенного материала.