В Челнах задержали водителя, ударившего пенсионера на пешеходном переходе

Фото: скриншот видео 16.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД Набережных Челнов установили личность водителя, который едва не сбил пенсионера на пешеходном переходе, а затем ударил его.

Собственником автомобиля оказался 30-летний житель города Набережные Челны. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

В ходе беседы он пояснил, что очень торопился и не заметил пенсионера, а ударил его потому, что не смог сдержать эмоции в конфликтной ситуации.

За нарушение Правил дорожного движения водитель был привлечен к административной ответственности. Кроме того, в отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело за нанесение пешеходу телесных повреждений, сообщили в МВД по РТ.



Напомним, что 10 января в социальных сетях было опубликовано видео, на котором водитель Chevrolet Cruze ударил кулаком в лицо пенсионера, перед этим чуть не сбив его на зебре.

Ранее в Казани женщина за рулем Ford сбила стоявшую на остановке школьницу. В результате ДТП ученица получила ушиб коленного сустава.