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ГИБДД планирует передать полномочия по регистрации авто участникам рынка

11:29, 12.01.2019
ГИБДД планирует передать полномочия по регистрации авто участникам рынка
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД планирует создать специализированный реестр автодилеров, которые будут иметь право ставить на учет новые машины.

Предполагается, что уже с августа 2019 года клиентам таких автосалонов не нужно будем самим ставить на учет купленную машину в подразделениях Госавтоинспекции.

Автодилеры и автосалоны смогут самостоятельно готовить документы при продаже новых машин и передавать их в ГИБДД. Отмечается, что номера также можно будет напечатать в автосалоне если у него имеется соответствующее разрешение, передает "Коммерсант".

Реестр автосалонов, допущенных к новой услуге, опубликуют на сайте ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в России с августа 2019 годавведут новые стандарты госномеров для автомобилей и мотоциклов.

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