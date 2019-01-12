ГИБДД планирует передать полномочия по регистрации авто участникам рынка

ГИБДД планирует создать специализированный реестр автодилеров, которые будут иметь право ставить на учет новые машины.



Предполагается, что уже с августа 2019 года клиентам таких автосалонов не нужно будем самим ставить на учет купленную машину в подразделениях Госавтоинспекции.



Автодилеры и автосалоны смогут самостоятельно готовить документы при продаже новых машин и передавать их в ГИБДД. Отмечается, что номера также можно будет напечатать в автосалоне если у него имеется соответствующее разрешение, передает "Коммерсант".



Реестр автосалонов, допущенных к новой услуге, опубликуют на сайте ГИБДД.



Ранее сообщалось, что в России с августа 2019 годавведут новые стандарты госномеров для автомобилей и мотоциклов.