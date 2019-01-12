Россия вошла в число стран с высоким уровнем смертности из-за неправильного питания

Россия вошла в число европейских стран с самым высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых и иных заболеваний, вызванных неправильным питанием.

Согласно исследованию Университета имени Фридриха Шиллера в Йене, Россия в этом рейтинге занимает 10 позицию (291 смерть на 100 тыс. жителей).

Самую высокую смертность из-за неправильного питания зафиксировали в Узбекистане, где жертвами пищевых привычек стали 394 человека на 100 тысяч населения. Далее следуют Туркмения, Киргизия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан, пишет Daily Mail.

Правильнее всего питаются в Испании, Израиле и Франции. В этих государствах от нездоровых пищевых привычек умерло от 43 до 46 человек на 100 тысяч.



Выводы исследователей основаны на данных с 1990 по 2016 год.



Ранее заведующий отделением эндоскопии республиканского клинического онкологического диспансера Алексей Иванов рассказал, что в Россииначалась эпидемия изжоги. По его словам, это связано с появлением продуктов с консервантами, картофеля фри и различных печеностей.