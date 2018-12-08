Онколог РТ: «Нашу страну захлестнула эпидемия изжоги»

Заведующий отделением эндоскопии республиканского клинического онкологического диспансера Алексей Иванов рассказал, что в России началась эпидемия изжоги.

«Нашу страну захлестнула эпидемия гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — эпидемия изжоги так называемая. Сейчас больше половины пациентов, которые обращаются с неприятными ощущениями в желудке, — это пациенты, связанные с заболеванием изжогой», — цитирует Иванова ИА «Татар-информ».



По словам онколога, болезнь стала массовой после появления в России продуктов с консервантами, картофеля фри и различных печеностей.

Он отметил, что в Европе, которая питалась такой пищей лет 10 назад, наблюдалась аналогичная проблема.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани началась эпидемия ОРВИ среди взрослого населения. По данным Роспотребнадзора, эпидпорог превышен на 34%.