Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский: «Я люблю проводить матчи без замен»

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский после поражения от московского «Динамо» (2:3) подвел итоги встречи, отметив, что соперник сегодня доминировал всю игру.

— Вы провели девять матчей подряд в старте. Насколько привычна такая нагрузка, как себя ощущаете?

— Да все нормально, в принципе. То, что играю много, мне наоборот нравится. Поэтому можно сказать, что нагрузка привычна, я люблю проводить матчи без замен.

— Какой из отрезков матча получился сегодня самым сложным?

— Вся игра складывалась не в нашу пользу сначала. Потом в третьем периоде неплохо начали играть, но не хватило немного.

— Главный тренер «Ак Барса» на пресс-конференции заострил внимание на том, что две первые шайбы получились неожиданными. Согласны?

— Неожиданно, что подставляли на пятаке, и тяжело что-то сделать было, когда у них получалось подставлять. Не знаю, может, везение какое-то было у соперника.

— С защитниками потом как-то общались на тему игры на пятаке?

— У нас есть тренеры, которые общаются с защитниками.

— В некоторых январских матчах показалось, что у вас есть проблемы с выходами из ворот...

— Такой проблемы не вижу, все в порядке, — приводит слова Подъяпольского корреспондент «Реального времени».



Следующий матч «Ак Барс» проведет в среду, 23 января, в Хельсинки против местного «Йокерита». Начало игры в 19.30 мск.



