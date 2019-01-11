Вратарь «Ак Барса» Подъяпольский: «Я люблю проводить матчи без замен»
Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский после поражения от московского «Динамо» (2:3) подвел итоги встречи, отметив, что соперник сегодня доминировал всю игру.
— Вы провели девять матчей подряд в старте. Насколько привычна такая нагрузка, как себя ощущаете?
— Да все нормально, в принципе. То, что играю много, мне наоборот нравится. Поэтому можно сказать, что нагрузка привычна, я люблю проводить матчи без замен.
— Какой из отрезков матча получился сегодня самым сложным?
— Вся игра складывалась не в нашу пользу сначала. Потом в третьем периоде неплохо начали играть, но не хватило немного.
— Главный тренер «Ак Барса» на пресс-конференции заострил внимание на том, что две первые шайбы получились неожиданными. Согласны?
— Неожиданно, что подставляли на пятаке, и тяжело что-то сделать было, когда у них получалось подставлять. Не знаю, может, везение какое-то было у соперника.
— С защитниками потом как-то общались на тему игры на пятаке?
— У нас есть тренеры, которые общаются с защитниками.
— В некоторых январских матчах показалось, что у вас есть проблемы с выходами из ворот...
— Такой проблемы не вижу, все в порядке, — приводит слова Подъяпольского корреспондент «Реального времени».
Следующий матч «Ак Барс» проведет в среду, 23 января, в Хельсинки против местного «Йокерита». Начало игры в 19.30 мск.
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