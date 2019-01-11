В Дагестане нейтрализовали троих боевиков в ходе боестолкновения

В Дагестане в ходе боестолкновения нейтрализовали троих боевиков.

Как сообщает RT со ссылкой на сообщение Национального антитеррористического комитета, на участке Кизилюрт — Махачкала трассы «Кавказ» группа неизвестных лиц на автомобиле ВАЗ 2107 пыталась напасть на сотрудников ДПС.

«В ходе преследования указанная машина была обнаружена вблизи селения Агачаул Карабудахкентского района республики. На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов», — сообщили в НАК.

В результате «боеконтакта трое преступников были нейтрализованы». В машине обнаружили два автомата, пистолет и боеприпасы. Пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее, в начале декабря 2018 года, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане боевика, причастного к убийству полицейских.