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Происшествия

В Дагестане ликвидировали боевика, причастного к убийству полицейских

08:33, 08.12.2018 1
В Дагестане ликвидировали боевика, причастного к убийству полицейских
Фото: nac.gov.ru

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Дагестане боевика, причастного к убийству полицейских.

«Нейтрализованный бандит причастен к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики», — сообщили в информационном центре НАК.

В ведомстве отметили, что он входил в банду сторонников «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России), которую ликвидировали в октябре, передает RT.

Напомним, что нападение боевиков на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района произошло в июле 2018 года.

В сентябре в ходе контртеррористической операции ликвидирован главарь банды, причастный к нападению.

Происшествия
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