В Москве похитили фигуранта дела об убийстве экс‐депутата Госдумы Вороненкова — СМИ

В Москве похитили фигуранта дела об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Похищенным оказался Юрий Василенко — мужчина с таким же именем фигурирует в материалах Генпрокуратуры Украины в деле об убийстве российского чиновника, сообщает «РИА Новости».

По данным «Росбалта», инцидент с похищением произошел в ресторане «Базилик». Вечером 10 января в заведение вошла группа мужчин, которые потребовали от Василенко следовать за ними. На улице Василенко попытался сбежать, после чего завязалась потасовка и началась стрельба. Раненого авторитета погрузили в багажник и увезли в неизвестном направлении.

Столичный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту стрельбы и похищения человека около кафе. В СК отметили, что установили личность похищенного, но его имени не назвали.



Напомним, что Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Охранник бывшего депутата Госдумы успел смертельно ранить его убийцу. Им оказался 28-летний Павел Паршов, у которого нашли удостоверение Нацгвардии Украины.