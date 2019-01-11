Заиконникова предложили освободить от должности главы исполкома Чистополя

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Главу исполкома Чистополя Александра Заиконникова предложили освободить от должности из-за утраты доверия, которая связана с подозрением в получении взятки. Об этом стало известно на внеочередном заседании антикоррупционной комиссии.

«Не знаю, что подвигло на эти вещи Александра Геннадьевича. У человека было все: положение, статус. Теперь у него нет ничего, и ничего уже не будет», — цитирует главу Чистопольского района Дмитрия Иванова «Чистополь-информ».



Ново-Савиновский суд Казани отправил под домашний арест до 7 марта главу исполкома Чистополя Александра Заиконникова. Сити-менеджера подозревают в том, что с июня по декабрь 2018 года он получил от директора ООО «Монолит» Ситдикова взятку за подписание актов выполненных работ по муниципальным контрактам и общее покровительство. Заиконников полностью признал свою вину.