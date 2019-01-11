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Роспотребнадзор на месяц закрыл кальянную Hookah99 в Казани

15:35, 11.01.2019

Татарстанское управление Роспотребнадзора добилось временного закрытия казанской кальянной Hookah99. Деятельность заведения была приостановлена на 30 суток.

Соответствующее постановление Советский райсуд вынес 28 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной стали нарушения санитарных норм: вентиляционная система оборудована с нарушением требований. Кроме того, вентиляция была признана слишком шумной.

Ранее власти РФ отказались вводить акцизы на кальянную смесь. При этом Минздрав РФ намерен запретить кальяны в гостиницах.

БизнесУслуги Татарстан
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