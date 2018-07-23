Власти РФ отказались вводить акцизы на кальянную смесь

Российские власти не будут вводить акциз на кальянную смесь. Эту норму убрали из текста законопроекта, подготовленного к третьему чтению в Госдуме.

«Правительство подало поправку, депутаты поддержали», — пояснил отказ от идеи заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Леонид Симановский. При этом никаких объяснений со стороны правительства не приводилось, сказал он, пишет «РИА Новости».

Напомним, что ставку акциза за 1 кг кальянной смеси планировалось установить в размере 457 руб. в 2019 году, 476 руб. — в 2020 году, 495 рублей — в 2021 году.