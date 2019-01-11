Среди возвращенных из Ирака детей один доставлен в Татарстан

В Татарстан вернули ребенка, находившегося в иракской тюрьме с матерью. Он был выписан с другими прибывшими из Багдада детьми 5 января.

Всего спецбортом МЧС в Россию по договоренности с иракскими властями вернули 30 детей в возрасте 3—15 лет, сообщила пресс-служба Администрации президента РФ.

«Вместе со своими родственниками и опекунами 23 ребенка отправились в Дагестан, пять — в Чеченскую Республику, по одному ребенку — в Кабардино-Балкарию и Татарстан. За их здоровьем наблюдают врачи по месту жительства», — говорится в релизе.

По данным властей, из России в зоны боевых действий на Ближнем Востоке граждане страны вывезли 699 детей, 123 из них оказались с матерями в багдадской тюрьме.

Напомним, что возвращением детей и жен боевиков, уехавших в Сирию и Ирак, активно занимается глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пояснял, что занимается этим по поручению президент РФ Владимира Путина.