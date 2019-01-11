Старший тренер «Ак Барса»: «В матче против «Динамо» главное — не удаляться»

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов рассказал о подготовке к матчу с московским «Динамо».



— С каким настроением команда подходит к этому матчу после не самого удачного выезда?

— Ребята понимают, что соперник серьезный, у нас все соперники серьезные. Команда готовится к сегодняшней игре, и мы надеемся, что ребята сыграют очень хорошо.

— В этом сезоне «Ак Барс» уже играл против «Динамо». Изменилась ли как-то игра москвичей с тех пор?

— Наш предыдущий матч с ними был три месяца назад. Естественно, они поменяли свою игру. Сейчас команда намного дисциплинированнее играет в обороне, в хорошем физическом состоянии находится. Будет хороший и интересный матч.

— На какие аспекты игры обратили внимание хоккеистов в первую очередь?

— В первую очередь, это игровая дисциплина, не удаляться. У них очень хорошее большинство, где играют мастера Шипачев, Кагарлицкий, которые могут исполнить, — приводит слова Смирнова официальный сайт казанского клуба.

Напомним, что «Ак Барс» сыграет с московским «Динамо» сегодня в Казани. Начало матча — в 19.30 мск.

