Семен Елистратов выступит на чемпионате Европы — 2019

С 11 по 13 января в Дордрехте (Голландия) пройдет чемпионат Европы по шорт-треку. В составе российской сборной выступит воспитанник башкирского спорта, чемпион и бронзовый призер Олимпийских игр по шорт-треку Семен Елистратов.

11 января состоятся квалификационные забеги на дистанциях: 500, 1 000 и 1 500 метров. 12 января — предварительные и финальные забеги на дистанциях 1 500 и 500 метров, а также полуфиналы в эстафетах. 13 января — предварительные и финальные забеги на дистанции 1 000 метров, финал в эстафетах.

Состав мужской сборной России: Семен Елистратов, Денис Айрапетян, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Константин Ивлев.