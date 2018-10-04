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Госсовет Удмуртии намерен забрать полномочия главы республики по назначению бизнес-омбудсмена

12:43, 04.10.2018
Госсовет Удмуртии намерен забрать полномочия главы республики по назначению бизнес-омбудсмена
Фото: udmgossovet.ru

Власти Удмуртии хотят изменить порядок назначения уполномоченного по защите прав предпринимателей. Вместо главы республики этим вопросом теперь будет заниматься Госсовет.

Соответствующий законопроект вынесут на обсуждение на ближайшей сессии республиканского парламента. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета.

Предлагается изменить порядок назначения на должность, определив Госсовет УР органом государственной власти, уполномоченным на назначение на должность бизнес-омбудсмена и досрочное прекращение его полномочий. По действующей сейчас норме назначает уполномоченного глава региона по согласованию с бизнес-омбудсменом РФ.

Предлагаемые изменения дают право предлагать кандидатуры главе УР, председателю Госсовета УР, постоянным комиссиям и фракциям.

Добавим, что срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Александра Прасолова истекает в ноябре. При этом его отец в настоящее время является председателем Госсовета УР.

ОбществоВласть Удмуртия
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