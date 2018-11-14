Бречалов отправил в отставку бизнес-омбудсмена Удмуртии

Александр Прасолов с сегодняшнего дня освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии. Глава республики Александр Бречалов подписал соответствующий указ.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства УР, срок трудового договора бизнес-омбудсмена истек.

При этом Прасолову предложено продолжать исполнять полномочия до назначения нового бизнес-омбудсмена.

Напомним, в Госсовете Удмуртии обсуждаются изменения в закон об Уполномоченном по защите прав предпринимателей. Предлагается, чтобы его назначал не глава республики по согласованию с бизнес-омбудсменом РФ, а Госсовет с учетом предложений по кандидатурам от главы региона, председателя Госсовета, постоянных комиссий и фракций. Бизнес-омбудсмен назначается на пятилетний срок. Эта должность появилась в 2013 году.