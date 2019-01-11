Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не ниже 66 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,55—67,45 рубля за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, на торгах в Азии доллар слабеет против основных валют, нефть дорожает. На этом фоне ожидается укрепление рубля в начале торгов в России.

Накануне специалист прогнозировал курс доллара к рублю в интервале 66,5—67,55 за 1$.

Эксперт считает, что вряд ли стоит ожидать значительного укрепления рубля на этой неделе. Скорее всего, рубль будет торговаться в диапазоне 66,0—68,0 рубля.