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Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 68 рублей

10:09, 10.01.2019
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 68 рублей
Фото: pixabay.com

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,5—67,55 за 1$. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.

По словам эксперта, сегодня на торгах в Азии нефть подешевела до 60,86 долларов за баррель, поэтому при открытии российского рынка рубль может оказаться под небольшим давлением.

Ранее аналитик сообщил, что вряд ли стоит ожидать значительного укрепления рубля на этой неделе. Скорее всего, рубль будет торговаться в диапазоне 66,0—68,0 рубля.

АналитикаЭкономикаФинансы
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