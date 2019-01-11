Шамиль Газизов: «Мы будем прыгать до потолка от счастья, если Зинченко вернется»

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Руководство футбольного клуба «Уфа» опровергло информацию о возвращении полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в башкирскую команду на правах аренды. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Честно говоря, я даже не знаю, откуда эти слухи берутся, — сказал Газизов. — Мы были бы несказанно рады, если бы такое произошло, но это не более чем выдумки. Никаких переговоров по его возвращению мы не вели и не ведем, однако если все же такое и случится, то все мы здесь будем прыгать до потолка от счастья».

Ранее журналист издания Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла заявил, что 22-летний украинский футболист может перейти в «Уфу» на правах аренды.



Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года, подписав с английским клубом пятилетний контракт.