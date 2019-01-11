Федеральные прокуроры проверят присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев

Фото: ru.wikipedia.org / White House photographer

Спецпрокурор США по делу о «российском вмешательстве» Роберт Мюллер изучает список украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на инаугурации американского лидера Дональда Трампа.

По информации The New York Times, подчиненные Мюллера опросили несколько человек с целью выяснить, как некоторые из граждан Украины получили приглашения на инаугурацию. Также прокуроров спрашивали о том с кем встречались украинцы в США и какие вопросы обсуждали.

Как отмечает газета, на инаугурации и сопутствующих ей праздничных мероприятиях присутствовали «десятки украинских политических деятелей и бизнесменов».

Напомним, что 20 января 2017 года Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. В этот день в ходе беспорядков в Вашингтоне были задержаны 217 человек.