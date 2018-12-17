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Археологи обнаружили в Египте нетронутую гробницу верховного жреца

03:29, 17.12.2018
Археологи обнаружили в Египте нетронутую гробницу верховного жреца
Фото: pixabay.com

Археологи в Египте обнаружили нетронутую гробницу верховного жреца. Ее возраст оценивается в 4 400 лет.

В гробнице обнаружены статуи фараонов, на стенах расположены цветные иероглифы. Фрески изображают высокопоставленного священнослужителя по имени Ватайе, его мать, жену и других родственников.

Гробницу нашли в Саккаре — в этом поселении близ Каира расположен крупный комплекс пирамид, сообщает BBC. По словам генсекретаря Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири, это единственное в своем роде открытие за последние десятилетия.

Ранее археологи обнаружили восемь неразграбленных гробниц недалеко от египетского Каира. В них находились расписные деревянные саркофаги с мумиями внутри.

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