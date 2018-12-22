Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования

Правительство США частично приостановило работу в полночь с пятницы на субботу из-за отсутствия финансирования.



Это стало результатом провала переговоров в Конгрессе между республиканцами и демократами по вопросу о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой, передает ТАСС.

На данный момент американские законодатели так и не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его необходимо было утвердить до конца дня 21 декабря.

Отмечается, что без финансирования осталась примерно четверть правительства, в частности, Госдепартамент, минфин, минторг и министерство внутренней безопасности. Для остальных госучреждений Конгресс ранее успел одобрить выделение средств до конца сентября 2019 года.

Напомним, в августе Трамп объявил о начале строительства стены на границе США и Мексики. Позже Трамп разрешил военным открывать огонь на поражение на границе с Мексикой.