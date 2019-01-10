«Рубин» расторг контракт с Федором Кудряшовым, игрок обсуждает контракт с «Краснодаром»

Фото: "Реальное время"

«Рубин» и 31-летний защитник Федор Кудряшов расторгли контракт по соглашению сторон. Федор Кудряшов пришел в «Рубин» в июле 2017 года и за полтора сезона сыграл за казанский клуб 38 матчей. В качестве игрока «Рубина» в составе сборной России выступил на чемпионате мира в России, где наша национальная команда дошла до четвертьфинала.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Федор Кудряшов в зимнее трансферное окно перейдет в ФК «Краснодар». В данный момент игрок обсуждает условия контракта с этим клубом.

Отметим, что контракт Федора Кудряшова с «Рубином» истекал уже 30 июня 2019 года по окончании текущего сезона, рыночная стоимость игрока составляет 3 млн евро, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de.