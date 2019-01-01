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Главную елку Казани в новогоднюю ночь посетили 18 тысяч человек

16:27, 01.01.2019
Главную елку Казани в новогоднюю ночь посетили 18 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

В новогоднюю ночь площадку около Центра семьи «Казан», где установлена главная городская елка, посетили около 18 тысяч человек. Праздничная программа длилась с 22.00 до 2.00.

Кроме того, празднование нового, 2019 года проходило в парке «Черное озеро», где установлена еще одна городская елка и открыт каток. В новогоднюю ночь здесь побывали порядка 10 тысяч жителей и гостей Казани.

В парке, как и возле «Чаши», была организована трансляция видеообращений президента Татарстана и президента России, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что открытие главной городской елки Казани состоялось 27 декабря.

Общество Татарстан
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