Главную елку Казани в новогоднюю ночь посетили 18 тысяч человек

В новогоднюю ночь площадку около Центра семьи «Казан», где установлена главная городская елка, посетили около 18 тысяч человек. Праздничная программа длилась с 22.00 до 2.00.

Кроме того, празднование нового, 2019 года проходило в парке «Черное озеро», где установлена еще одна городская елка и открыт каток. В новогоднюю ночь здесь побывали порядка 10 тысяч жителей и гостей Казани.

В парке, как и возле «Чаши», была организована трансляция видеообращений президента Татарстана и президента России, сообщается на сайте мэрии Казани.

Напомним, что открытие главной городской елки Казани состоялось 27 декабря.