Москва отказалась компенсировать Минску потери от налогового маневра — Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр.

«В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ — мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем — решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны», — приводит ТАСС слова Лукашенко.

По его словам, на предстоящих 25 декабря переговорах в Москве представители белорусской и российской сторон должны будут ответить «на вопрос, почему принятое двумя президентами решение не было исполнено в этом году».

Лукашенко напомнил, что по цене на газ на 2019 год вопрос урегулирован.

«Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, — мы договорились о ценообразовании», — сказал президент Белоруссии.

Он оценил потери республики от налогового маневра в РФ до 2024 года в $10,5 млрд.