Душан Алимпиевич: «Мы должны показать в Дании практически такой же баскетбол»

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич поделился впечатлениями от победы в домашнем матче Кубка ФИБА-Европа над «Баккен Беарз» из Дании (71:60):



— Хочу поздравить своих игроков с хорошей командной победой! Эта победа меня очень радует, потому что мы, несомненно, продемонстрировали пока свою лучшую игру в защите, которая помогла нам взять верх над по-настоящему сильным противником. Сегодня мы пропустили всего 60 очков от команды, которая до этого набирала в среднем по 106 очков за матч. Благодаря отличной обороне нам удалось сократить количество очков, набранных «Баккен Беарз», на 40.

Эта победа очень важна для нас, чтобы остаться на верхней строчке в группе и сделать большой шаг к выходу в следующую стадию Кубка ФИБА-Европа. Думаю, что 11-очковый гандикап не является для нас гарантией перед выездным матчем против «Баккен Беарз», и мы должны показать в Дании практически такой же баскетбол, если хотим одержать победу. Мне также хотелось бы поблагодарить наших болельщиков за их невероятную поддержку сегодня, — сказал тренер.