Экс-игрок «Рубина» продолжит карьеру в Турции

Бывший полузащитник «Спартака» и казанского «Рубина» Ивелин Попов определился с местом продолжения карьеры, сообщает Sport24 со ссылкой на Fotomac. Попов выступал за казанский «Рубин» на правах аренды в весенней части сезона 2017/2018.

31-летний болгарин, являющийся свободным агентом, согласился стать игроком турецкого «Трабзонспора». Игрок уже дал свое устное согласие и готов подписать контракт с клубом, который долгое время проявлял интерес к Попову.

Права на футболиста принадлежали московскому «Спартаку, за который хавбек выступал с 2015 года, но в начале января «красно-белые» приняли решение расторгнуть контракт с футболистом. В 97 официальных матчах за «Спартак» Попов забил 9 голов и отдал 15 результативных передач.



По словам Попова, в его услугах также были заинтересованы три российских клуба и один китайский.