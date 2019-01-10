В России «возрастная» надбавка к пенсии выросла до 5,3 тысячи рублей

В России с 1 января 2019 года надбавка к пенсии, которую выплачивают после 80 лет, увеличена до 5 334 рубля. В прошлом году размер фиксированной выплаты составлял 4 892 рубля.

Изменения касаются страховой пенсии по старости и не затрагивают лиц, получающих социальную пенсию, выплаты по потере кормильца, а также пенсию по инвалидности I группы, сообщает «Российская газета».



Кроме того, для трудоспособных неработающих граждан, ухаживающих за пенсионерами, предусмотрена ежемесячная доплата в 1,2 тысячи рублей. Эта сумма начисляется пенсионеру вне зависимости от его возраста.



В Пенсионном фонде России отметили, что человеку, помогающему пенсионеру, будет засчитываться страховой стаж за время ухода и 1,8 балла за каждый год.

Напомним, что с 1 января произошла индексация пенсий на 7,05%. По прогнозам, в среднем по стране пенсия составит 15,4 тыс. рублей. Помимо этого, на 2,4% увеличатся и социальные пенсии.