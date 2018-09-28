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В Госдуме РФ предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах

11:46, 28.09.2018
В Госдуме РФ предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах
Фото: minsvyaz.ru

В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают законодательно запретить продажу в школах газировки, чипсов и шоколадных батончиков.

По словам заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Леонида Огуля, в школьных столовых должны продаваться соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир, передает «Интерфакс».

При этом Огуль отметил, что родителям необходимо давать системные знания по вопросам здорового питания.

Депутат заявил, что готов подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы.

Ранее Глава Общественной палаты Саратова Александр Занорин предложил ограничить доступ школьников к телефонам и планшетам.

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