В Госдуме РФ предложили запретить продажу газировки и чипсов в школах

В комитете Госдумы по охране здоровья предлагают законодательно запретить продажу в школах газировки, чипсов и шоколадных батончиков.

По словам заместителя председателя думского комитета по охране здоровья Леонида Огуля, в школьных столовых должны продаваться соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, мармелад и зефир, передает «Интерфакс».

При этом Огуль отметил, что родителям необходимо давать системные знания по вопросам здорового питания.

Депутат заявил, что готов подготовить соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы.



Ранее Глава Общественной палаты Саратова Александр Занорин предложил ограничить доступ школьников к телефонам и планшетам.