Виктор Шкулев стал новым владельцем «Фонтанки.ру»

Российский медиаменеджер Виктор Шкулев стал владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа», которое является издателем интернет-газеты «Фонтанка.ру».



«Новым владельцем контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» стал известный российский медиаменеджер Виктор Шкулев», — говорится на сайте издания.

Председатель совета директоров «Ажур-медиа» Андрей Константинов рассказал, что акционерами компании являются на сегодняшний день пять человек, а прежние партнеры решили полностью выйти из бизнеса.



Сумма покупки Шкулевым контрольного пакета акций АО «Ажур-медиа» не раскрывается.

Виктор Шкулев является президентом и основным владельцем издательского дома Hearst Shkulev Media, в который входят 32 проекта, включая Elle, Maxim, Marie Claire, Psychologies, «Антенна-Телесемь», Starhit, «Вокруг света».