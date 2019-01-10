В Госдуму РФ внесли законопроект, запрещающий передачу Курильских островов Японии

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В Госдуму внесен законопроект, который де-факто налагает вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.

Согласно проекту закона «О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии», который подготовил член фракции ЛДПР Сергей Иванов, Курильские острова «являются неотъемлемой частью Российской Федерации в составе Сахалинской области».

«Правовые акты, содержащие положения об отторжении территории Курильских островов, не подлежат ратификации, опубликованию, введению в действие и применению», — говорится в тексте документа, размещенного в базе данных нижней палаты парламента.



Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что возможная передача Японии Южных Курил не предполагает выселения оттуда россиян.