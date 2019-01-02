Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи южных Курил

Возможная передача Японии Южных Курил не предполагает выселения оттуда россиян, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

«Все жители северных территорий — россияне. Наша позиция на переговорах не заключается в том, что, мол, «вы, пожалуйста, уходите оттуда», — сказал Абэ в интервью телеканалу Asahi.



По словам премьер-министра Японии, передача территорий Японии должна происходить с согласия местных жителей. По мнению Абэ, японцы и россияне могли бы жить и работать совместно.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 14 ноября, пообещал подписать мирный договор. По мнению политолога Кадзухико Того, Россия и Япония могут заключить мирный договор уже в июне 2019 года.