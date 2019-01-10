Концерн «Калашников» поставит электромотоциклы московской военной автоинспекции в 2019 году

Концерн «Калашников» поставит военной автоинспекции Москвы в апреле 2019 года электрические мотоциклы «ИЖ Пульсар».

Первая партия будет состоять из четырех электромотоциклов, еще 16 образцов будут закуплены и поставлены в подразделения ВАИ до конца года, сообщили в Минобороны РФ.

Благодаря новому транспорту силовики смогут оперативно выезжать на место ДТП, быстро реагировать на аварии в мегаполисе и контролировать соблюдение правил дорожного движения военным автотранспортом.

В скором времени планируется создание мотоциклетных подразделений в местах дислокации штабов военных округов, флотов и городах-миллионниках, где на дорогах большая плотность и интенсивность движения, сообщили в Минобороны.

Напомним, концерн «Калашников» представил новые электромотоциклы в августе 2017 года. Они развивают максимальную скорость до 100 км/ч при запасе хода до 150 км. Мотоцикл оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока. Его мощность 15 кВт, при зарядке потребляет 10 кВт/час электроэнергии.