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В Татарстане рождаемость в 2018 году упала на 3,7%

09:19, 10.01.2019
В Татарстане рождаемость в 2018 году упала на 3,7%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане рождаемость по итогам 11 месяцев 2018 упала на 3,7%. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Всего по итогам января — ноября 2018 года в республике родилось 42 648 детей.

Для стимулирования рождаемости в республике были введены специальные пособия. В 2018 году выплаты получили 2 016 женщин, проживающих на селе. Федеральной мерой поддержки воспользовались 5 892 женщины из 15 701, родивших первого ребенка.

Ранее стало известно, что с начала 2019 года размер федеральной ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Татарстане увеличится на 406 рублей.

АналитикаОбщество Татарстан
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