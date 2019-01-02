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Ежемесячная выплата на первенца в Татарстане увеличена на 406 рублей

17:27, 02.01.2019
Ежемесячная выплата на первенца в Татарстане увеличена на 406 рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

С начала 2019 года размер федеральной ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Татарстане увеличится на 406 рублей.

«В республике в 2018 году эта сумма составила 8 тыс. 490 рублей, а с 1 января 2019 года она достигнет 8 тыс. 896 рублей» — рассказала в интервью ИА «Татар-информ» рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Министр напомнила, что 2018–2027 годы объявлены в стране десятилетием детства. В связи с этим власти России и Татарстана разработали ряд масштабных мер, направленных на поддержку семей с детьми.

В Минтруда республики считают, что эти мероприятия позволят уже к концу 2019 года повысить рождаемость в регионе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане сельским жительницам до конца 2018 года выплатят 40 млн рублей за рождение третьего ребенка.

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