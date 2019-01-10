Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-Мастера» выиграл третий этап «Дакара» в зачете грузовиков

Экипаж татарстанской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл третий этап ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Команда преодолела участок длиной 331 км за 4 часа 26 минут 49 секунд.

На втором месте идет Федерико Виллагра из Iveco (+11 минут 55 секунд). Третье и четвертое место заняли экипажи «КАМАЗ-Мастера» под управлением Дмитрия Сотникова (+13.42) и Эдуарда Николаева (+14.01) соответственно, пишет ТАСС.

Напомним, что второй этап ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков выиграл экипаж Николаева.