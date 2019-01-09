В Сети запустят пилотный проект «Виртуальный некрополь города Казани»

Татарстанское республиканское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры запустит в интернете пилотный проект «Виртуальный некрополь города Казани». Об этом сообщили журналистам представители ТРО ВООПиК на пресс-конференции.

В базу данных в настоящее время включена информация о 3 тысячах исторических захоронений на Арском, Ново-Татарском и Архангельском кладбищах.

Виртуальный некрополь, разработанный по заказу городского Управления ритуальных услуг, будет пополняться. По завершении работы над сайтом в нем появится раздел, который будет содержать реестр захоронений не только выдающихся личностей, но и рядовых горожан.

